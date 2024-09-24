皇昌擴版圖 雙管齊下

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

積極搶攻國內公共工程案的皇昌營造（2543），規劃第4季成立地下基礎工程公司，另外負責穩定供應混凝土材料的和昌國際，同步規劃建置預拌廠，希冀透過擴大北北基桃供應範圍，以及深化垂直整合效益，持續壯大營運版圖。

為應對國內工程案量的增加，加上持續擴大集團垂直整合效益，皇昌預計第4季成立宏昌地下基礎工程專業公司（地工公司）；皇昌表示，宏昌接下來將專事負責包括連續壁、基樁、擋土設施等地下基礎專業工程，在營造業大缺工時代，預計11月底成立的宏昌有利集團進一步掌控工程進度及成本，更深化一條龍的垂直整合效益。

皇昌昨（24）日收在72元、上漲0.3元。

另外，除了成立專業地工公司外，負責供應皇昌營造混凝土材料的和昌國際，目前已在內湖、楊梅、觀音、汐止等地有預拌廠，年產能達120 萬方混凝土，供應範圍涵蓋雙北市、桃園市及基隆市等地；皇昌指出，和昌除了穩固料源外，目前正規劃在北北基桃等地建置新預拌廠，讓料源供應擴大。

皇昌強調，由於國內的重大基礎建設單一標案預算金額動輒百億元以上，皇昌23日股東臨時會已透過盈餘轉增資案，接下來在公司資本額擴大下，集團將能承攬股本10倍、規模更大的工程案，有利皇昌擴大工程承攬的額度和級距、拓展集團業務。

增資 股東臨時會

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