中鋼、燁輝Q4添動能

大陸「兩新」政策（鼓勵設備更新、消費品舊換新）刺激銀彈達人民幣3,000億元（新台幣1.36兆元），已全面下達，加上美國降息刺激，帶動亞洲鋼鐵市場迎來「補庫存」需求。業內指出，此舉將為鋼鐵市場注入活水，中鋼（2002）、燁輝、盛餘等上市鋼廠第4季營運可望添加新動能。

法人指出，鋼市疲軟已久，需要國家級的利多動能挹注，適逢中國大陸連番刺激政策出爐，再配合第4季傳統鋼鐵旺季，或有機會活化交易信心。

大陸發改委近日宣布，「兩新」（設備更新、消費品以舊換新）政策帶動，資金規模人民幣3,000億元已全面下達。

中鋼專家說，大陸內需薄弱，這項政策就是直接刺激內部需求，涉及的下游用鋼領域包括汽車、家電、農業機械與船舶等產業，涉及的鋼材包括熱軋、冷軋、鍍鋅烤漆以及不銹鋼等，占鋼材總項目的六成以上，期待有助大幅提升用鋼需求，為鋼市注人新動能。

設備更新方面，大陸按照「地方審核、國家複核」原則，簡化審批流程，篩選4,600多個符合條件的設備更新專案，高達人民幣1,500億元國債資金已分兩批全部到位。

此外，消費品以舊換新部分，發改委會同財政部，綜合各地區常住人口、地區生產總值、汽車和家電保有量等因素，人民幣1,500億元國債資金已於8月初開始全部下達到地方。

上市鋼廠主管說，大陸鼓勵設備更新及消費品以舊換新的施行細節已經全部啟動，北京、天津、上海、深圳等合計數十個省市都實施新的家電以舊換新補貼，京東、天貓、蘇寧易購等電商平台全面參與家電舊換新，「都是玩真的」。其中，家電的汰舊換新更被視為亮點，對冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用爐具、吸油煙機等8類家電產品給予以舊換新補助，補貼標準為產品銷售價格的15%，「等同是打85折」，有絕對的吸引力。

中鋼專家表示，從理論上觀察，這項政策從終端使用者著手，最終會向上激活相關產業鏈，大陸龐大製造生產體系動起來，用鋼量將向上提升，創造新一波補庫存需求。