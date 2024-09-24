股價連漲族 短多青睞

台股近日震盪偏多，盤面資金良性輪動，個股表現空間優於大盤。法人指出，洋華（3622）、偉詮電等強勢股至少連三日收高，上漲動能具延續性，預料後市仍有上檔空間，建議趁盤中壓回時切入布局。

隨市場持續消化美聯準會（Fed）官員言論，美股四大指數全數收紅，道瓊、標普指數雙創歷史新高，台股昨（24）日拜外資買盤回補，及中國人行放寬貨幣政策，擺尾收在當日最高點，並收復季線、22,400點等關卡。

群益投顧總經理范振鴻、台新投顧副總經理黃文清表示，Fed啟動降息循環，帶動道瓊、標普指數補漲創高，預期科技股整理後亦將跟上腳步，加上國際熱錢回流，台股有機會緩步墊高，看好中小型題材股較具發揮空間。

雖然盤面追價力道有限，但仍有強勢個股至少連三日漲幅均超過1%，其中，包括洋華、志強-KY、偉詮電、旭隼、貿聯-KY、定穎投控、亞德客-KY、達發、十銓、美利達等，在技術面、籌碼面轉差前，有機會吸引短多買盤青睞。

遊戲機大廠搶攻歐美耶誕節旺季商機，除索尼日前推出效能強化版PS5主機「PS5 Pro」外，微軟「Xbox Series X/S」系列、任天堂Switch 2等新機種分別傳出10月、今年底發表，偉詮電通吃三遊戲機電源管理晶片，昨日股價漲6.5%收63.1元，創波段高點。

洋華受惠於台電電網計畫，明年機電訂單已全滿，加上光電部門在第3季開始有電子紙、顯示器等新產品小量生產，明年有望放量，市場押寶新品效益可望陸續發酵，股價攻頂收73.1元，技術面中期底部成型。

特斯拉（Tesla）預計10月10日發表Robotaxi，擁有全自動駕駛操控特色，帶動近日股價轉強，台股相關電動車、自駕車中的定穎投控、貿聯-KY，亦獲得投信買盤進駐，股價連日上揚。