達發（6526）受惠藍牙音頻產品需求穩健，高階產品出貨比重提升、平均銷售單價（ASP）上揚，推動營收成長的主要驅動力之一。今年第3季的營收預計將季增約12%、年增43%，達到約55億元，全年營收增長約35~40%。

法人指出，達發的固網寬頻業務隨著中國電信運營商的PON晶片出貨穩定，且公司成功切入新的運營商客戶，10 GPON晶片出貨比重持續提升，預計固網寬頻業務的營收將保持穩定增長。此外，由於藍牙音頻產品2024年強勁增長，且未來可能拓展至資料傳輸等其他應用，進一步推動該產品線的成長。

看好達發後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準則以價內外20%以內、剩餘天數150天以上等條件為主。

（國泰證券提供）

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