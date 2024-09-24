胡連 可挑逾150天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
胡連相關權證
胡連相關權證

胡連（6279）受惠中國大陸車市旺季，9月營收可望創高，第3、4季營收可望逐季走升，明年度業績有望再創高。

胡連在大陸的自主品牌客戶持續擴大市占，加上受惠大陸國產替代效應，且新產品高頻高速高壓連接器貢獻提升，預期大陸市場營收將繼續保持偏強的增速，是公司營運成長的主要引擎。

此外，胡連在歐洲市場有機車線束訂單挹注，美國市場則有PCB BOX的新訂單於下半年開始出貨。其他市場如印度、印尼等地區斬獲新訂單，台灣則有電動巴士的線束訂單挹注， 預估2025年合併營收將再提升，年度毛利率預計回升至34%。

權證發行商建議，投資人若看好胡連後市表現，可買進價外20%以內、有效天期150天以上的商品參與行情。

（統一證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 胡連

延伸閱讀

新復興擁股本小優勢再放量衝漲停 營收基期低具成長性

期貨商論壇／胡連期 多方氣盛

車用電子走強！這幾檔大漲逾5%、胡連創波段新高

華科事業群法說會 精成科看好下半年 AI 應用帶動成長

相關新聞

股價連漲族 短多青睞

台股近日震盪偏多，盤面資金良性輪動，個股表現空間優於大盤。法人指出，洋華（3622）、偉詮電等強勢股至少連三日收高，上漲...

七大概念股 中長線可期

隨時序即將邁入今年最後一季，本土法人紛紛釋出最新看法。其中凱基投顧看好美國總統大選後的行情表現，並建議七大產業作為中長期...

訊芯強攻光收發模組

訊芯-KY（6451）共同封裝光學（CPO）及光通訊產品明年將開花結果，總經理徐文一昨（24）日表示，800G光收發模組...

訊舟搶印度電信訂單

網通廠訊舟（3047）昨（24）日舉行法說會，公司表示，將積極擴大印度市場布局，搶搭客戶布建5G固定無線接入（FWA）及...

貿聯營運 逐季成長

線束大廠貿聯- KY（3665）總經理鄧劍華昨（24）日表示，AI伺服器是長期發展趨勢，維持今年營運逐季成長看法不變，但...

磐儀旗下 磐旭智能拚二年後IPO

工業電腦廠磐儀（3594）日前宣布將增持子公司磐旭智能股權，對此，磐儀昨（24）日表示，在買回中國大陸康佳集團全部持股後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。