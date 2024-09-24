東陽熱 瞄準逾三個月

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

投信近期為衝刺季底績效，在台股量能未放出、權值股表現空間有限的情況下，紛紛轉向中小型股進行布局。

其中，東陽（1319）在2024年的成長動能看好，主要來自於美國與中國大陸市場的雙重利多，相關權證可伺機布局。

法人分析，東陽美國市場成長可期，主要因為State Farm效益持續發酵，加上美國汽車維修成本上升、車貸利率增加與車齡延長等因素，消費者對價格較低的AM（售後市場）零件需求提升，促使AM業務的穩定增長。

市場預期2024年東陽的AM營收預計將保持高個位數的年增長，今年前八月的AM營收年增達11%，至123億元。此外，隨著美國汽車供應逐漸恢復，預期二手車流入中南美洲市場持續增加，將進一步帶動該區域的AM零件需求，東陽可望獲益。

在中國大陸方面，電動車的快速增長成為東陽另一大成長動力。2024年前七月，大陸電動車銷量年增32%至516萬輛，東陽更成功取得長安新能源車的訂單，助力子公司大江東陽的營收年增9%。

展望後市，東陽的整體表現將持續亮眼，儘管今年第2季屬於傳統的AM淡季，但東陽受益於強勁需求，法人預期隨著電動車普及，碰撞零件價格將有所提升，加上下半年北美AM市場的旺季來臨，將進一步推動營收增長。

權證發行商建議，看好東陽後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

東陽 美國

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