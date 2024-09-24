原相、華碩 認購衝鋒

今日主題 時序進入9月下旬，投信衝刺季底績效之際遇到大盤區間整理，權值股表現空間有限， 資金轉進中小型股拉抬績效較為容易；近五日作帳軌跡以科技股居多，在第3季的最後一段期間，投信加碼的中小型股表現將更亮眼，相關權證可留意布局時機。

近期投信買盤鎖定中小型股，原相（3227）、華碩（2357）在後續發展具潛力之下，成為持續加碼標的，權證發行商表示，科技股盤整後仍具漲升空間，現階段可挑相關認購權證短線操作。

原相受惠產品組合優化、匯率有利因素、NRE（委託設計）收入較預期增加以及存貨回沖等挹注，上半年營運表現亮麗。日本遊戲機大廠任天堂旗下Switch系列掌機傳出將於明年（2025）上半年迎來新世代機種，新機除擁有磁性Joy-Con控制器及8英吋LCD螢幕之外，也可能配有60瓦充電器。

中小型概念股相關權證

法人分析，任天堂分別於2006年、2017年推出Wii、Switch等遊戲機，帶動原相登上營運高峰期，隨任天堂高層透露2025年3月前將發表接替Switch的新款主機，市場對睽違七年的大改款寄予高度期待。

在市場關注的機器人方面，原相的光學追蹤感測技術已衍生出各式各樣應用，除廣泛運用在智慧手表及穿戴式裝置上的旋鈕軸心轉動偵測，讓使用者進行各種個人化設定外，也延伸至商業用途。

華碩搶搭AI伺服器商機，推出全新AI伺服器「ESC N8-E11」系列，搭載最新輝達（NVIDIA）HGX H200平台，預計10月上市。市場看好隨著新品上市，有望為華碩伺服器業務增添新動能。華碩以最佳化總體電源使用效率（PUE），確保每台ESC N8-E11均能提供絕佳效能和功耗，為AI世代挹注穩健動能。

法人預估華碩第3季PC相關營收可望季增15%至20%，至於包括主機板、顯示卡、伺服器及其他零組件在內的零組件與伺服器相關營收，則將季增5%至10%，兩大業務營收展望均優於預期。華碩伺服器第2季相關營收大幅季增，占品牌營收比重達10%至15%，推估金額約130億至200億元，今年可望提前達成先前提出較2022年成長五倍的營收目標，換算今年伺服器營收將突破500億元，占品牌營收比重達雙位數。若看好原相、華碩後市，可挑選價內外20%以內、有效天期90天以上的權證介入。