全家強打無豬肉熟食區

全家（5903）長期關注多元族群生活需求，近期「移民工友善賣場政策」再進化，推出三大友善作為。全家表示，「NO PORK無豬肉熟食區」迄今已導入全台150間「全家」店舖，包含鄰近車站、醫院、廠區與觀光景點等商圈，目標於年底擴大至500店。

繼8月推出道地越南風味系列鮮食後，熟食區再推出12款即買即吃型的南洋小吃新品，看好南洋美食商機。

據統計，2024上半年高達150萬國人選擇至東南亞旅遊，加上台灣近百萬移民工族群持續增長，全家看好南洋美食需求旺盛，去年推出馬來西亞進口的南洋酸辣燙「馬尚煮」，帶動熟食區相關品類業績成長超過五成。

全家此次「移民工友善賣場政策」再進化，推三大創新友善作為。一為針對全店所供應之鮮食商品，凡成分中無豬肉、豬油之產品包裝正面，皆將印上「NO PORK」友善標示，包含便當、麵食、小吃、湯品、飯糰等品類。

二為於全台150間店舖打造「NO PORK無豬肉熟食區」，舉凡馬尚煮、熱狗、包子饅頭、SOHOT炎選炸烤物點心等，全區全產品100%無豬肉、豬油成分，為讓有需求消費者快速辨識，於店外海報、熟食區吊牌、每台機台上都張貼明顯的「NO PORK」雙語告示。

三為針對「東南亞進口商品貨架」，張貼的優惠插卡將由中文標示改為中英標示。