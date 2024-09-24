台睿生技（6580）開發抗癌新藥有成，該公司昨（24）日表示，發展中新藥CVM-1118在神經內分泌瘤（NET）、及肝癌（HCC）的二期臨床試驗都已在今年達成了設定的目標，獲得令人振奮的成果，將跨入下一個重要的里程碑。台睿生技董事長林羣指出，NET將列為公司優先發展選項，預期未來六至九個月將完成國際授權或共同合作案。

台睿生技24日舉行臨床試驗成果發表，總經理簡督憲表示，台睿生技執行的神經內分泌瘤臨床試驗，於今年的歐洲腫瘤醫學會（ESMO）被挑選為口頭成果發表，在所有的投稿中雀屏中選的機率只有4%，該成果由試驗計畫總主持人成大醫院腫瘤醫學部顏家瑞主任發表，會議主席特別指出長久以來在NET治療領域非常缺乏新作用機制的藥物，因此CVM-1118針對粒線體蛋白TRAP1的抑制來引起細胞凋亡及抑制類管道生成的新穎作用機制令人期待。

林羣表示，NET雖為罕見疾病，但市場不小，超過50億美元，從二期臨床結果顯示有明顯療效且有高度安全性，確定會繼續往下推進，策略上會採取在美國進行臨床二b、與授權談判並進，因CVM-1118是全新的機轉，需要時間與國際大廠洽談，預期授權談判在六至九個月內月會有結果，共同開發或直接授權都納入考量。

此外，台睿生技CVM-1118用於肝癌一線治療失敗後之患者合併免疫治療抑制劑「保疾伏」之臨床試驗成果， 也在上個月於「美國臨床腫瘤學會突破高峰會（ASCO Breakthrough）」發表研發成果，CVM-1118的合併用法，能優於單用免疫治療的療效，而且在安全性方面也確認合併使用並未增加用藥的毒性，有機會繼續開發，並挑戰目前肝癌一線的標準療法。

簡督憲表示，CVM-1118經臨床試驗的驗證已掌握其利基點，包含單獨使用或與現有藥物合併治療的策略，有望持續推動。台睿生技將再接再厲，利用授權合作的商業模式，讓產品借助國際藥廠之力，儘速進入市場。