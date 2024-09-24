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科嶠股價衝高 公告8月自結 EPS -0.19元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

設備廠科嶠（4542）因股價近期多次達公布注意交易資訊標準，24日應OTC要求公告自結損益，今年8月合併營收2,800萬元，年減54%。稅後純損600萬元，年減154%；每股稅後純損0.19元。

科嶠今年8月6日股價在56.5元的低點，其後震盪走高到8月27日的87.3元，漲幅達54%。9月10日股價回檔到73.6元的相對低點後，開始帶量震盪走高衝上9月23日的105元新高點，成交量逾1.3萬張，波段漲幅達42.7%。今天股價回檔下跌4元，成交量3,062張，收101元。

科嶠公告，今年7月和8月合併營收5,500萬元，年減61%。稅後純損1,100萬元，年減126%；EPS -0.33元。

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