台積電股價反彈收987元 市值重返25.59兆元

台積電（2330）24日股價反彈收987元，上漲10元，漲幅1.02%，帶動市值重返25.59兆元。

法人近期再次聚焦台積電明年資本支出上調、先進製程供不應求的漲價議題。先前台積電7月法說會前已一個月被傳至少3次3奈米先進製程明年可望漲價，同時客戶較急的出貨也有望拉升報價。

先前外資已紛紛出具報告，其中提到預估台積電3奈米家族供不應求2025年有望漲價5-10%，不過7奈米家族因需求不振而將降價10%。目前供應鏈追蹤預估相關漲價與降價大致符合先前預估，手機部分因消費仍弱部分僅小幅上調報價3%反應生產成本墊高。

2023年時，台積電7奈米家族就已浮現稼動率不佳問題，當時外資在法說會上關注為何台積電7奈米產能利用率偏低，並較先前預估失準的原因。當時台積電總裁魏哲家已坦言，原先預期7奈米可全產能生產，但因手機需求戲劇化下滑，加上某個客戶（One customer）延遲生產所致。

對此魏哲家當時回應，「台積原先預期N7可全產能利用率但因為手機戲劇化下滑加上主要客戶延遲生產，不過相似的情況在過去28奈米2018-2019年也曾出現，雖然低產能利用率一段時間，但台積很努力運用特殊製程來改善，這是相似的情況。」