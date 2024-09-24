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佳世達溢價逾10%收購股權 諾貝兒股價攻頂

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

佳世達（2352）宣布將砸9.14億元、以每股現金175元，公開收購子公司諾貝兒（6844）13.95% 股權。由於以諾貝兒昨日收盤價計，溢價率達11.5%，激勵諾貝兒24日股價表現，盤中股價一度攻頂來到172.5元，創3個多月來新高。

佳世達目前持有諾貝兒股權約26.72%，此次預計最高收購數量為5,220張，為諾貝兒已發行普通股總數的13.95%，若達到最高收購數量，佳世達的持股比將一舉突破四成。

佳世達表示，此次公開收購資金來源為自有資金，收購及接受申請應賣時間為9月25日至11月13日。收購目的為強化集團於醫療零售通路市場的佈局，掌握樂齡市場先機，並藉由此投資，雙方資源互補，共同拓展醫療零售通路市場版圖。

佳世達目前旗下事業群橫跨資訊產業、醫療事業、智慧解決方案及網路通訊等業務，其中醫療事業領域涵蓋醫療服務、醫療設備、醫用耗材、數位口腔、透析、聽力等事業；而諾貝兒主要從事專業藥品、醫療照護、健康護理、婦嬰用品、醫學美容產品銷售及相關諮詢服務，並以「丁丁藥局」為連鎖企業品牌，服務據點遍布全台。

丁丁藥局目前在全台有94店，公司年初曾立下目標，年底要破百家門市，上月也宣布啟動併購計畫，授權董事長簽署投資意向書，在5.73億元之額度內評估投資專品藥局、合康連鎖藥局。與兩家藥局的併購案若順利，將來到116個據點。公司先前也曾表示，未來將會透過併購、策略聯盟整合，目標2028年門市將翻倍至逾180家。

丁丁藥局在加入明基佳世達集團，積極打造科技創新的藥局領導品牌，整合藥局上下游相關產業，陸續與虹韻聽力、明基健康生活等相關企業合作。同時，提升每家門市的坪效，提供從嬰兒、熟齡族到銀髮族的一站式安心服務。

佳世達

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