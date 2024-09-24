佳世達每股175元公開收購 諾貝兒盤中一度亮燈漲停

為強化醫療零售通路市場布局，佳世達（2352）將提高對提高諾貝兒（6844）的持股，將以每股現金175元，公開收購諾貝兒13.95%股權；24日兩家公司表現不同調，佳世達開高後一度翻黑，盤中力守紅盤，諾貝兒則一度衝上漲停172.5元，盤中漲幅逾9%。

佳世達在23日召開董事會，為強化醫療零售通路市場布局，掌握樂齡市場先機，將以每股現金175元，公開收購諾貝兒13.95%股權；藉由這起公開收購案，雙方資源互補，共同拓展醫療零售通路市場版圖。

公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於今年9月24日，公開收購開始日預計不晚於9月25日。預定之最高收購數量為5,220,000股（約諾貝兒已發行普通股股份總數之13.95%），最低收購數量為1,872,000股（約諾貝兒已發行普通股股份總數之5%），若有效應賣股數達最低收購數量及取得公平交易委員會不禁止結合之決定時，公開收購即為成就。

佳世達董事長陳其宏表示，醫療事業是佳世達轉型高附加價值新事業最重要的支柱之一，以明基醫院為醫療服務的領頭羊，再加上醫療器材和醫藥通路的成長雙引擎，在全球邁向樂齡社會趨勢下，為民眾提供活到老更能活得健康的全方位服務。佳世達目前持有諾貝兒股權約26.72%，擬提高持股強化未來布局。

諾貝兒主要從事專業藥品、醫療照護、健康護理、婦嬰用品、醫學美容產品銷售及相關諮詢服務，以「丁丁藥局」為連鎖企業品牌，服務據點遍布全台已達94家大型專業連鎖藥局及藥商，有百多位學有專精、平均年資五年以上之專職藥師。

法人研判，若這件 收購案滿足最高收購數量，預計佳世達將投入約9.14億元，屆時佳世達集團將掌握諾貝兒股權超過四成；以諾貝兒23日收盤價157元計算，公開收購溢價約11.46%。

佳世達早盤以37.5元開出後一度拉升至37.5元，但也曾翻黑至37.25元後再上拉，盤中力守紅盤；諾貝兒以以171.5元開高後一度衝達漲停172.5元，盤中漲幅逾9%。