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大雨特報！午後全台局部雷陣雨 明鋒面過水氣增、周四東北風到

光聖上月 EPS 1.08元 華星光0.23元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光聖（6442）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（23）日應主管機關要求，公告自結8月稅前盈餘1.19億元，年增3.25倍；稅後純益8,200萬元，年增4.13倍，每股純益1.08元。法人看好，光聖本季營運將改寫第2季的新高紀錄，全年營收、獲利都將締新猷。

光聖昨日股價上漲4元、收371.5元。

光聖因應未來整體發展需求，董事會日前決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，是該公司首度發債，發行總金額上限為10億元。

【記者林薏茹／台北報導】華星光（4979）因有價證券達公布注意資訊標準，昨（23）日應主管機關要求，公告自結7、8月累計稅後純益8,900萬元，年減20.54%，每股純益0.63元。

華星光自結8月稅前盈餘與稅後純益均為3,300萬元，年減43.1%，每股純益0.23元。

華星光9月以來股價飆漲，昨日開高走低，終場跌0.5元、收141元，9月初至今累計漲幅達21%。

每股純益 華星光

延伸閱讀

大略-KY未在期限申報8月營業額等資訊 遭處違約金1萬元

長興自結8月稅前盈餘2.41億、年減31% 前八月年增46.9％

華星光自結7、8月純益年減二成 EPS 0.63元

創惟前8月獲利倍增 每股純益1.61元

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