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現觀科奪菲國電信大單

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

電信數據分析廠現觀科（6906）營運報喜，行動網路優化平台（CovMo）拿下菲律賓電信業者大單，今年將陸續挹注營收，加上先前遞延訂單貢獻，行動廣告業務也有新斬獲，下半年營運將季季增，整體營運可望優於上半年。

現觀科指出，今年許多客戶因伺服器設備交貨延遲，導致軟體部署也因此遭推遲，部分CovMo遞延訂單將於明年認列，但今年也有許多大客戶與新訂單加入，貢獻營收，下半年營運會比上半年成長。

現觀科行動廣告業務今年也逐步邁入收割期，已與印尼第二大電信業者Ooredoo Indosat Hutchison攜手合作，該公司在印尼有近1億用戶，等於掌握當地超過三分之一人口的行動數據。

現觀科來自Ooredoo的相關業績，下半年將陸續貢獻營收，目前也正與其他電信業者洽談訂單中，今年可望有中東客戶加入行列，成為行動廣告業務另一大成長動能。

印尼 廣告 營收

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