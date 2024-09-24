宏致年營收拚重返百億
宏致（3605）受惠雲端通訊，以及電腦消費性電子兩大部門業績帶動，今年營收可望年增超過10%，2025年持續受惠兩大部門的高速連接線、高速連接器、新產品，以及高階產品出貨量放大效益，全年業績有機會回到2021年到2022年的百億元高檔水準。
宏致昨（23）日舉行法說會，釋出以上展望。宏致財務副總李舒韵強調，下半年優於上半年，以雲端通訊、電腦消費性電子兩大部門成長動能最強，隨著產能利用率提升，本季營運可望優於第2季。
李舒韵透露，宏致去年受限產能利用率較低，導致虧損。今年首季產能利用率回升，帶動虧損縮小，第2季產能利用率達七成，毛利率回升到23.2%，第3季產能利用率持續提升。
展望2025年，她說，工業部門與總體經濟環境有關，預估明年溫和成長。至於雲端通訊部門，明年展望相當不錯，主要是高速連接器成長力道強勁所帶動。
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