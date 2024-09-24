快訊

大雨特報！午後全台局部雷陣雨 明鋒面過水氣增、周四東北風到

泓德26日上市 營運動能增

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能股王泓德能源（6873）預計26日從創新板改列一般上市主板，隨著第4季有望認列各項工程案營收，營運動能將明顯轉強，改列行情提前啟動。

泓德能源昨日股價開高走高，午盤漲停鎖住，上漲26元，收286元，創波段高點，成交量更放大至2,291張。泓德能源今年前八月營收52.36億元，年增1.14倍。由於泓德能源將在第3、4季認列營收更龐大的太陽能案場，市場預期業績將逐季走升，第4季達到全年巔峰。

據了解，泓德能源在2024年至2026年期間的手握訂單，包含太陽能電廠約450億元、儲能案場約150億元，合計達600億元，未來隨著工程案開展後，將按進度陸續認列，下半年即將認列嘉義與屏東的工程案，估計下半年業績將遠勝上半年。

至於綠電購售方面，泓德能源旗下子公司星星電力已是台灣前三大售電業者，累計今年上半年綠電轉供總合約度數超過141億度，包括聯發科、日月光投控、台灣大哥大、富邦金控旗下多家子公司均為客戶，轉供據點超過1,800個，憑證張數也超過4.5萬張，成果豐碩。

太陽能電廠 泓德能源

延伸閱讀

經濟部開放綠電彈性分配 綠能三雄應聲大漲

綠電分配沙盒 兩大放寬

台積、日月光 四檔放閃

立盈集團推動台灣企業實現碳中和目標 促進永續未來

相關新聞

高現金價值概念股 聚焦

台股昨（23）日開高震盪，指數收復22,200點關卡。法人表示，現階段受到國際股市多空角力，台股大盤震盪整理，若能挑選台...

中台明掛牌 衝循環經濟

中台（6923）董事長鄭光傑昨（23）日表示，將持續創新發展原料化、材料化、能源化的循環經濟解決方案，今年5月已斥資7億...

泓德26日上市 營運動能增

太陽能股王泓德能源（6873）預計26日從創新板改列一般上市主板，隨著第4季有望認列各項工程案營收，營運動能將明顯轉強，...

東陽、大億將迎新訂單

豐田（Toyota）旗下熱門小型MPV Voxy與Noah有望在台製造，市場傳出，將由國瑞汽車導入國產化再回銷日本，台灣...

宏致年營收拚重返百億

宏致（3605）受惠雲端通訊，以及電腦消費性電子兩大部門業績帶動，今年營收可望年增超過10%，2025年持續受惠兩大部門...

矽創挑戰雙位數增長

驅動IC廠矽創（8016）受惠下半年手機應用需求升溫，加上車用營收穩健增長，法人看好今年整體業績有望回升，年增率可望達5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。