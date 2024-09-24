泓德26日上市 營運動能增

太陽能股王泓德能源（6873）預計26日從創新板改列一般上市主板，隨著第4季有望認列各項工程案營收，營運動能將明顯轉強，改列行情提前啟動。

泓德能源昨日股價開高走高，午盤漲停鎖住，上漲26元，收286元，創波段高點，成交量更放大至2,291張。泓德能源今年前八月營收52.36億元，年增1.14倍。由於泓德能源將在第3、4季認列營收更龐大的太陽能案場，市場預期業績將逐季走升，第4季達到全年巔峰。

據了解，泓德能源在2024年至2026年期間的手握訂單，包含太陽能電廠約450億元、儲能案場約150億元，合計達600億元，未來隨著工程案開展後，將按進度陸續認列，下半年即將認列嘉義與屏東的工程案，估計下半年業績將遠勝上半年。

至於綠電購售方面，泓德能源旗下子公司星星電力已是台灣前三大售電業者，累計今年上半年綠電轉供總合約度數超過141億度，包括聯發科、日月光投控、台灣大哥大、富邦金控旗下多家子公司均為客戶，轉供據點超過1,800個，憑證張數也超過4.5萬張，成果豐碩。