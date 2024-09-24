中台明掛牌 衝循環經濟

中台（6923）董事長鄭光傑昨（23）日表示，將持續創新發展原料化、材料化、能源化的循環經濟解決方案，今年5月已斥資7億元啟動一廠二期建設計畫，設置廢棄物燃料化、飛灰資源化及煙道氣碳捕捉再利用等製程，預計2025年下半年試運轉，擴大營運規模。中台預計明（25）日以每股80元上市掛牌。

鄭光傑表示，中台一廠二期工程預計2026年進入商轉，新擴焚化產線，增加固廢焚化處理量每月1,200噸，新增固體再生燃料前置設施，物理處理產能每月達7,200噸，產出固體再生燃料可交由可寧衛能源運用，發揮集團營運綜效，也將建置飛灰水洗處理設備以節省成本，減容降低委外處理費用。中台昨天在興櫃市場參考價為103.5元。

為配合政府政策與國際趨勢，中台近期更投入廢鋰電池、廢太陽能板及精煉銅等回收處理技術研究開發，期盼結合中台既有優勢，為全球品牌商與大廠建置資源循環的綠色供應鏈。中台今年前八月營收為12.7億元，年增70.6%。

中台服務對象涵蓋電子、化工、其他製造業及醫療產業等，將廢棄物統整回收處理，轉化成資源及能源再利用，推動綠色經濟轉型。

針對競爭優勢，總經理張啟達說明，中台一廠綜合處理中心將焚化產生的熱能回收進行發電，並在廠內進行底渣再利用，生產控制性低強度回填材料、再生粒料及水泥塊等產品。中台二廠廢照明光源及含汞廢棄物處理回收汞純度達99.99%以上，廢複合材料熱裂解處理回收貴重金屬。