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高現金價值概念股 聚焦

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
「高現金價值」概念股
「高現金價值」概念股

台股昨（23）日開高震盪，指數收復22,200點關卡。法人表示，現階段受到國際股市多空角力，台股大盤震盪整理，若能挑選台積電（2330）、聯發科、長榮、聯電等「高現金價值」概念股，將兼具攻守效益。

台股昨天終場上漲126點，收在22,285點。台新投顧副總黃文清表示，從技術面觀察，指數已回補5日跳空下跌缺口，挑戰下彎的60日均線，20日均線從下彎回到走平，日KD指標交叉向上後延伸。

短線上雖然量能不彰，但個股表現仍有發揮空間，各自依題材表述機會濃厚，意即投機氛圍有機會再起，對於短線操作具有正面助益，重點在於個股表現。

展望後市，大盤短線多空震盪，在近期盤勢整理之際，可以留意表現優於大盤之族群類股布局，但持股水位仍需嚴格控管；台股預期仍為區間震盪格局，業績與展望佳的個股將有表現機會，盤面仍是以選股不選市為原則。

根據統計，目前帳面上，現金與約當現金超過100億元、現金與流動資產比率在五成以上，且近期股價相對抗震的上市櫃個股，計有13檔，相關個股除具備高現金價值特色外，在盤面多空震盪之際，更獲市場逢低買盤支撐。

觀察這些個股的現金與約當現金部分，台積電、聯發科、長榮、聯電等，都超過千億元；另外，長榮航、臻鼎-KY、南亞科、統一超、欣興、世界、遠百、億豐、南電等，手頭現金也均超過百億元。

進一步比較現金與流動資產比率，長榮航、台積電、長榮、遠百、億豐、世界、南亞科、臻鼎-KY等，都在六成以上；其他超過五成的個股，還包括聯電、聯發科、欣興、統一超、南電等。

第一金投顧董事長陳奕光指出，流動比率是指公司的資產變現能力，如果現金占其流動比例較多，表示企業操作靈活度將大增。若再加上公司擁有高現金部位，則資金調度會較為方便，相對具備危機入市的利基。

因為景氣循環通常考驗公司競爭力，市場機制更會淘汰競爭力不足廠商，並強迫其退出市場，能夠留下來的公司才能繼續生存；而有高現金部位的公司，資金調度會較為方便，經營風險也會隨之降低。

個股 台積電 長榮航

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