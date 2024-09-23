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大雨特報！午後全台局部雷陣雨 明鋒面過水氣增、周四東北風到

台灣大搶攻「那隻猴子」商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）搶搭3A人氣遊戲《黑神話：悟空》熱潮，昨（23）日宣布與輝達（NVIDIA）合作營運「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，自8月20日起與全球同步上架《黑神話：悟空》，上架一個月，吸引超過千名玩家同時上線遊玩，並帶動整體日活躍會員（Daily Active User，DAU）較遊戲上市前增加20%。

《黑神話：悟空》上市一個多月來，人氣爆棚，銷量上看2,000萬套，台灣大表示，「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務在「那隻猴子」上市當天即同步上架，吸引玩家搶玩。

台灣大表示，「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，上市至今已累積超過35萬會員，上半年較去年同期銷量成長28%，累積付費會員數年成長12%。

台灣大 神話 雲端

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