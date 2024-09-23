中鋼追加股東會紀念品

鋼市不景氣，中鋼（2002）為回饋廣大股東，追加大受好評的股東會紀念品「砧心有您」抗菌多功能不銹鋼砧板組，採電子投票的股東會紀念品發放期間，順延到今（24）日至26日。

中鋼昨收盤21.25元、漲0.1元。中鋼指出，以中鋼的經營體質，加上扶持下游對產業的貢獻，中鋼股價不應該如此低，「對低股價感到委屈、很委屈」。

中鋼表示，根據從2012年至今12年中鋼的財報，若排除最高800億元以及最低20億元等特殊年分，發現中鋼年獲利基礎線約落在200億元區間。近年有時覺得每年賺100億元感覺似乎不錯了，但事實上，在碳中和等外在條件制約下，稅前盈餘100億元是遠遠不足的，要有200億元的盈餘才合理，這將成為未來中鋼努力追求的目標。

由於最近這二、三年美中對抗造成全球經濟不確定性增加，中鋼營收與稅前盈餘都有波動起伏，未來還要繼續努力。