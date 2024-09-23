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大雨特報！午後全台局部雷陣雨 明鋒面過水氣增、周四東北風到

金雨私募 大宇認購

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

自動敗賣機龍頭廠金雨（4503）辦理私募，獲紡織廠大宇認購並成為金雨第四大股東，金雨董事長卓政懋表示，此次私募對金雨朝多角化發展又邁進一步，未來將逐步跨入車用、儲能、軍用及AI伺服器領域。

大宇稍早才投資錦明，並成為最大股東，而這次則是投入1.16億元、以每股均價38.77元認購金雨私募普通普3,000張，持股比例4.52%，成為金雨第四大股東。目前，金雨前三大股東分別為興亞營造、樺漢旗下力盟總經理鍾煥祥及樺漢。

大宇8月9日公告，以總金額2.16億元，每股均價不高於17.3元，認購錦明實業私募普通股1.25萬張，持股比例高達14.53%，成為錦明最大股東。錦明產品應用涵蓋消費性產品、消費及商用電子、汽車、儲能及軍用等。

股東 認購

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