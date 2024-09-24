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大雨特報！午後全台局部雷陣雨 明鋒面過水氣增、周四東北風到

東陽、大億將迎新訂單

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

豐田（Toyota）旗下熱門小型MPV Voxy與Noah有望在台製造，市場傳出，將由國瑞汽車導入國產化再回銷日本，台灣汽車零組件廠商可望受惠，包括東陽（1319）、大億等相關業者都可望獲得新訂單的挹注。

根據日媒中部經濟新聞報導，日本豐田據傳有意將當地熱銷的兩款MPV車型Voxy及Noah移往台灣製造，並由Toyota台灣製造公司國瑞汽車進行生產，再以整車銷售的形式銷回日本境內販售，期望提高兩款車型產能。

目前國瑞汽車對於相關執行細節並未回應，但台灣已有零組件廠私下表示，將供應國瑞汽車相關的零部件，以利國瑞汽車在台組裝豐田新車種。

對於市場傳出Voxy與Noah將在台組裝並回銷日本，和泰車表示，關於日媒報導中的訊息，TMC（日本豐田母廠）並未發表過任何官方公告。和泰車說，會持續評估最佳的全球供應鏈結構，以確保長期競爭力。對於特定車型的未來計劃或生產安排，暫時不予評論。

依據日本媒體報導，日本豐田為了緩解Voxy、Noah兩款車型產能不夠的問題，打算在台灣方面佈置全新產線，由國瑞汽車生產製造專在日本市場銷售的Voxy以及Noah。此舉是為了消化龐大的日本訂單，同時提高兩款車型之產量。

事實上國瑞汽車的生產品質被認為與日本原廠一樣好，國瑞汽車不只生產台灣國產車，同時也負責部分車款在台生產、銷往中東市場，此次傳出日本豐田將供應日本市場的車款也將交由國瑞汽車生產，國瑞勢必尋求台灣零組件廠供應，隨著生產規模擴大，國瑞汽車的供應鏈體系也將受惠。

國瑞汽車多年來為日本Toyota原廠代工生產並外銷至中東市場，顯示國瑞汽車在品質與成本控管的能力具有優勢，在Sienta停產之後，國瑞將釋出的產能成為生產Voxy與Noah的有利條件。

日本 豐田

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