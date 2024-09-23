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大雨特報！午後全台局部雷陣雨 明鋒面過水氣增、周四東北風到

炎洲前八月 EPS 1.43元 攻特化、綠能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

全球膠帶、包材大廠炎洲（4306）自結8月稅前盈餘0.37億元；累計前八月稅前盈餘9.73億元，每股稅前盈餘1.43元。

法人指出，炎洲的膠帶產品迎合國內電子資訊工業快速成長，諸如變壓器線圈絕緣用、不銹鋼板保護用、印刷電路板電鍍保護用、半導體晶圓切割、研磨、蝕刻及清磁線圈用等各式膠帶需求日益擴大。

加上「炎洲旺年匯」、「旺洲逸品」及「炎洲THE ONE」三案總銷金額約58億元，自第3季至明年第2季間陸續完工交屋，有望讓集團整體營收回溫。

炎洲並正啟動特化、綠能新布局。中科虎尾園區新廠規劃為特殊化學產品生產基地，進行生產、開發與代工半導體等級的特殊化學品為主，特化新廠預計2026年第1季完成；同時也入主鴻晶新科技，深化開發並推動屋頂型太陽能系統，進入農電共生系統。

另外，炎洲基於近一年陸續將有3個建案交屋，為維持一定土地存貨庫存，需以平均方式持續布局土地，以2.66億元購入新北市塭仔圳重劃區土地；並斥資7.07億元購入台北市北投區新洲美段土地，支應後續開發規劃。

炎洲旗下新洲昨也自結8月稅前盈餘0.1億元；前八月稅前盈餘0.86億元，每股稅前盈餘2.4元。市場並預期下半年營運有望比上半年好。

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炎洲前八月每股稅前盈餘1.43元、新洲每股稅前盈餘2.4元

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