三題材加持 定穎投控鎖漲停收盤、逾5.6萬張沒買到

定穎投控（3715）8月營收16.2億元，創新高，月增5.2%，年增13.05%；在泰國新產能提早開出、黃石二廠HDI新產能加入、AI ASIC加速卡量增等三題材加持下，23日開高走高，午盤衝上漲停76.3元鎖死到收盤，排隊買單超過5.6萬張，健鼎（3044）、敬鵬（2355）也收紅。

定穎投控8月營收年月雙增，市場看好今、明年獲利可望續創新高；定穎投控在先前的法說會時表示，隨著客戶需求溫和成長，HDI趨勢往上，預期第3季營收可望季增中高個位數百分比（4~9%）。

定穎投控指出，配合客戶需求，旗下黃石二廠高階HDI產能逐月開出，全產全銷的營收貢獻不變，另外，泰國廠提前在8月開始量產，下半年整體營運可望優於上半年。

定穎投控預估，第3季包括汽車、網路通訊及伺服器、儲存裝置、電腦及周邊都有成長，在網路通訊及服務器產品類型中，網通卡繼續積極放量，AI ASIC加速卡也已通過認證目前小量生產中，由於這些產品多為高階HDI的設計，將有助獲利的表現。

定穎投控23日以71.2元開高，午盤後衝上漲停76.3元直鎖到收盤，超過5.6萬張漲停買單沒買到；另外，健鼎收在201.5元，上漲5元，漲幅2.54%；敬鵬以41.75元收盤，漲幅1.21%。