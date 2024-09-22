奇鋐攻液冷 外資按讚
美銀證券初評奇鋐，看好奇鋐在液冷散熱市場的領導地位、液冷散熱占營收及獲利的比重持續增加、平均售價及獲利也節節上揚，因此給予「買進」評等及800元的目標價。
在外資圈中，目前以麥格理證券最看好奇鋐，給予970元的目標價，其次是摩根大通的888元，都是看好奇鋐在3D VC及液冷散熱的優勢地位。麥格理認為，奇鋐2025年液冷占總營收將達40%，高於今年的19%。
美銀指出，奇鋐提供全方位解決方案，可望受惠於人工智慧（AI）的強勁需求。液冷散熱的採用率不斷提高，主要用於AI伺服器，將推動奇鋐的散熱業務，售價及獲利都將上漲。從2024至2026年，散熱對奇鋐營收的貢獻度將達56%至64%。
依據美銀調查，用於伺服器液冷散熱的水冷板平均售價為200至400美元，用於伺服器氣冷散熱的3D VC為80至120美元，用於智慧機氣冷的均熱板則只有1至2美元。液冷零組件的毛利率可能為35%以上，高於氣冷的25%至30%。
奇鋐正在擴產，主要用於AI伺服器液冷。美銀預估，液冷將占奇鋐2025至2026年預估營收的16%至23%。至於奇鋐擁有16.87%股權的子公司富世達，主要生產智慧機軸承產品，也開始進入伺服器滑軌、零組件市場。
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