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光罩 高階業務營運熱

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

光罩（2338）受惠AI開案量增加之際，公司看好40奈米製程技術持續通過大廠認證，加上高階技術獲得客戶肯定，旗下高階光罩營收將持續成長。

光罩指出，本業高階技術即時到位，搭上全球半導體晶圓廠擴產商機，帶動高階光罩營收占比持續提升，今年上半年12吋光罩比重達30%以上，營收也比去年同期增加18%。

光罩看好，隨著消費性電子旺季到來，光罩需求量明顯增加，伴隨半導體晶圓廠對高階光罩製程認證數量持續揚升，整體運營前景穩健樂觀。

光罩近年強化12吋製程布局，包括90奈米、65奈米光罩皆已量產，40奈米光罩先前已經通過客戶認證，逐漸進入量產階段並貢獻營收，目前正加緊開發28奈米光罩技術，力拚明年完成開發並送交客戶認證。此外，光罩亦針對12吋晶圓廠展開更緊密的合作計畫。

光罩 奈米 晶圓廠

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