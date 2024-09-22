強茂強攻MOSFET市場

強茂（2481）近年布局從二極體本業延伸到低壓MOSFET，並推出最新的60V、100V和150V車規級MOSFET，專為汽車和工業電力系統設計提供優異性能和效率，持續強化產品結構，目前中壓MOSFET產品正送樣工控、車用客戶，未來有助優化獲利結構。

強茂表示，旗下產品採用先進溝槽技術設計，與傳統標準溝槽設計相較，為60V MOSFET的品質因數（FOM）減少68%、100V減少41%、150V則減少53%，且顯著降低電容，確保最低導通和開關損耗，進而提升了整體性能。

強茂透露，新系列MOSFET提供多種封裝，包括DFN3333-8L、DFN5060-8L、DFN5060B-8L、TO-252AA和TO-220AB-L，且多種封裝可適用於各種現代電子系統的高效設計方案，可承受的接面溫度達攝氏175度，表現出極強的耐用性和可靠性，也通過AEC-Q101認證。