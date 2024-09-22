泰鼎推動ESG 提升廢水回收

台商泰國第一大PCB廠泰鼎-KY（4927）表示，旗下員工總數已逾9,000人，創新高，並積極推動ESG目標，朝達成40%廢水回收率邁進。

泰鼎提到，旗下泰國工廠2001年創立於泰國龍仔厝府，目前已擁有四座位於龍仔厝府的工廠，最大月產能約100萬平方公尺，員工人數超過9,000人，是泰國當地最大台灣PCB供應商。

泰鼎積極擴展本業之際，也重視企業永續經營。2021年起推出「泰鼎綠色專案（GREEN Project）」提升再生能源與水資源管理。其中，「泰鼎太陽能方案」總裝置容量已達8.3MW（百萬瓦），在泰國年平均日照近200天的自然優勢條件下，估計每年減碳量有望超過6,000噸。

泰鼎指出，公司推動廢水循環再利用方案 「（Aqua Project)」，目前廢水回收率約30%，預期第一階段目標將達成40%廢水回收率。