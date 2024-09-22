快訊

雨繼續下！13縣市大雨特報 防雷擊、淹水

泰鼎推動ESG 提升廢水回收

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台商泰國第一大PCB廠泰鼎-KY（4927）表示，旗下員工總數已逾9,000人，創新高，並積極推動ESG目標，朝達成40%廢水回收率邁進。

泰鼎提到，旗下泰國工廠2001年創立於泰國龍仔厝府，目前已擁有四座位於龍仔厝府的工廠，最大月產能約100萬平方公尺，員工人數超過9,000人，是泰國當地最大台灣PCB供應商。

泰鼎積極擴展本業之際，也重視企業永續經營。2021年起推出「泰鼎綠色專案（GREEN Project）」提升再生能源與水資源管理。其中，「泰鼎太陽能方案」總裝置容量已達8.3MW（百萬瓦），在泰國年平均日照近200天的自然優勢條件下，估計每年減碳量有望超過6,000噸。

泰鼎指出，公司推動廢水循環再利用方案 「（Aqua Project)」，目前廢水回收率約30%，預期第一階段目標將達成40%廢水回收率。

泰國 泰鼎-KY

延伸閱讀

歐德集團x永慶房屋 助身障樂兒體驗木藝之美 「木作森活」推動SDGs與ESG 攜手企業共建永續未來

沒給醫院資源做淨零碳排 邱泰源：總統致電罵環境部長

泰國博物館日活動 台灣史前館受邀分享典藏經驗

降息來襲！00961分散布局、ROE策略及低門檻 高息兼顧高成長

相關新聞

光罩 高階業務營運熱

光罩（2338）受惠AI開案量增加之際，公司看好40奈米製程技術持續通過大廠認證，加上高階技術獲得客戶肯定，旗下高階光罩...

強茂強攻MOSFET市場

強茂（2481）近年布局從二極體本業延伸到低壓MOSFET，並推出最新的60V、100V和150V車規級MOSFET，專...

奇鋐攻液冷 外資按讚

美銀證券初評奇鋐，看好奇鋐在液冷散熱市場的領導地位、液冷散熱占營收及獲利的比重持續增加、平均售價及獲利也節節上揚，因此給...

技嘉今年EPS拚17元

技嘉（2376）受惠AI伺服器業務帶動，今年營運持續走強。展望後市，法人預估，技嘉受惠主機板新品效益，加上遊戲大作帶動顯...

泰鼎推動ESG 提升廢水回收

台商泰國第一大PCB廠泰鼎-KY（4927）表示，旗下員工總數已逾9,000人，創新高，並積極推動ESG目標，朝達成40...

美銀：奇鋐具液冷散熱領導地位 目標價800元

美銀證券初評奇鋐（3017），看好奇鋐在液冷散熱市場的領導地位、液冷散熱占營收及獲利的比重持續增加、平均售價及獲利也節節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。