技嘉今年EPS拚17元

技嘉（2376）受惠AI伺服器業務帶動，今年營運持續走強。展望後市，法人預估，技嘉受惠主機板新品效益，加上遊戲大作帶動顯卡銷售，看好技嘉下半年業績優於上半年，全年每股純益挑戰17元，明年受惠AI伺服器出貨續強，加上輝達（NVIDIA）新世代顯卡RTX50系列問世，有望帶動技嘉明年獲利持續攀升。

技嘉今年上半年在AI伺服器出貨動能強勁下，稅後純益來到49.9億元，已超過去年全年獲利，每股純益為7.84元。

法人指出，技嘉下半年主機板新品上市，加上《黑神話：悟空》等3A遊戲大作熱賣，將帶動整體消費性板卡業務出貨看增；至於AI伺服器則延續上半年強勁動能，預估下半年業績表現將優於上半年。

展望明年，法人表示，隨著輝達新世代顯卡RTX50系列問世，以及技嘉AI伺服器出貨動能續強下，預計消費性、商用業務將同步走強。

此外，技嘉AI業務已從純賣伺服器逐步轉型為AI資料中心解決方案供應商，AI業務貢獻將進一步放大，看好2025年技嘉獲利將進一步成長。

技嘉搶攻AI伺服器商機，推出GIGA POD整合服務，能依據客戶需求以不同的AI伺服器來建置資料中心，技嘉目前已經實際建構完成五座AI資料中心，並已切入歐洲雲端服務供應商（CSP），公司也將持續接觸資料中心客戶。

展望下半年，在消費性業務方面，技嘉先前表示，主機板產品將有英特爾與超微（AMD）新平台推出，顯卡需求旺盛，且2025年將有顯卡新系列問世，將帶動整體營收與獲利攀升。

技嘉目前AI伺服器除了H100／H200案件持續出貨之外，B200A、GB200也正在展開，預期今年下半年至明年動能正向。

技嘉8月合併營收246.6億元，攀上歷史次高，月增29.6%，年增106.6%；前八月合併營收達1,728億元，年增130.1%，為同期最佳。