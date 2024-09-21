汎銓搭矽光子熱潮最高衝上197元 單周股價飆漲27％

半導體材料分析與檢測廠汎銓（6830）本周受惠矽光子題材持續延燒，獲買盤強力卡位，最高衝上197元，企圖挑戰歷史新高 198 元，不過受獲利了結賣壓影響，週五終場收在183.5元，單周仍大漲27.43%。據悉，汎銓長年布局矽光子與 AI 晶片所需的先進製程，是今年矽光子聯盟中唯一有實際業績貢獻的公司。

在矽光子領域，汎銓早已投入研發多年，甚至獨家做出矽光子檢測設備，可精準找出漏光、斷光的位置，目前已加入業績貢獻，根據客戶2026年量產的計畫，明年客戶研發動能會更強，帶動公司相關業績爆發。

汎銓曾說，公司對於先進製程、先進封裝技術及新材料導入，已有多項關鍵檢測分析技術申請全球專利，預期未來AI及矽光子將是驅動營運成長二大動能。

汎銓本週沿五日線帶量上攻，單周成交量2.9萬張，較上週大增一倍，三大法人呈現土洋對作，投信、自營商逢高調節，分別賣出38 張、85張，外資則小買82張。