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台鹽董座 丁彥哲接任

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台鹽（1737）昨（20）日召開臨時董事會，推選經濟部法人代表丁彥哲出任董事長。他表示，台鹽深耕創新多角化經營，在核心鹽、水和海洋生技研發領域具備堅強實力。而迎接AI和永續新時代，將發揮國家級的品質優勢，活化品牌價值，把握時機再創新猷。

60年次的丁彥哲今年53歲，曾任台灣菸酒公司董事長、雲林縣副縣長、社會處長、簡任機要秘書、民政局長等多項要職，政商資歷完整，熟悉公部門與行政機關運作。

他在2019至2024年擔任台灣菸酒公司董事長期間，帶領百年老店活化轉型，運用新思維打響台酒名號，不論是疫情時迅速整合「防疫酒精國家隊」，確保酒精供應無虞、慶祝奧運奪金，推出麟洋配限量金牌啤酒，造成搶購旋風等，皆是經典行銷案例。

另外，觀察台鹽第2季營運情況，本業主力產品包裝水銷售持續成長，惟保養品和鹽品業績略為遜色，以致單季營收達8.03億元，較去年同期衰退6.4%。

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