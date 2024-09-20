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聚和現增8.3億 投入新廠

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
聚和董事長郭聰田。 聚和／提供
聚和董事長郭聰田。 聚和／提供

生物緩衝劑製造商聚和（6509）完成8.32億元現金增資，增資新股昨（20）日掛牌交易。而該公司看好生物緩衝劑市場前景下，正積極打造屏東新廠一期，力拚2027年完工、投產。

聚和上櫃以來首次現金增資，已順利於9月13日募集完成，此次現金增資普通股2,600萬股，每股定價32元，募資總金額8.32億元。

聚和指出，今年邁入成立50周年，適逢國科會主導開發的屏東科學園區規劃「智慧農醫」計畫，為因應歐美客戶對生物緩衝劑等相關需求成長趨勢，以及在重視企業社會責任的使命下，積極著手減廢與節能以符合ESG趨勢的產品製程技術，擬投入35億元於屏東科學園區擴建新廠，為公司劃下新的里程碑。

聚和說明，此次現金增資主要用途係投入屏科新廠，計畫引進全新綠色製程技術開發，可提高製程反應效率、降低能源耗用量，創造符合全球趨勢、客戶規範、實現公司永續競爭力的廠區。

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