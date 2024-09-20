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潤泰材要買德欣先進股權

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

潤泰材（8463）昨（20）日公告，董事會決議購買德欣先進股份有限公司股權，交易單位數量不超過17,108,000股，交易總金額不超過17.9億元，最終交易股數與金額，待簽訂合約後另行補充公告。

潤泰材總經理陳學賢指出，此次交易是為了讓公司能夠多角化經營，並考量雙方生產基地及營業項目具互補性，可發揮規模優勢，提升營運績效及競爭力，評估購買德欣先進股份有限公司股權對公司具有正面效益，因此，擬購買德欣先進股份有限公司股權。

德欣先進為生產預鑄混凝土製品的建築材料廠商，為台泥加盟廠，實收資本額約4.28億元，主要以生產水泥電桿、預鑄人孔、手孔、水泥基樁、預拌混凝土等。

潤泰材協理吳博翀表示，德欣先進是間穩定獲利的公司，獲利能力相當不錯，購入股權的資金將來自部份自有資金、以及銀行籌資。

潤泰材此樁交易可深化雙方的合作關係，主要是潤泰材擁有水泥廠卻無混凝土廠，因此由潤泰材入股德欣先進，可補足產品線，而德欣先進亦能有更多的資源，雙方皆可擴大市場競爭力與機會，為共創雙贏的模式。

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