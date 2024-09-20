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網通需求復甦不一 法人偏好這些供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

網通族群近來隨需求復甦力道不一，股價走勢分歧，法人在整理歐美網通公司財報會議重點後指出，考量電信商需求落底、人工智慧（AI）需求續旺，偏好智邦（2345）、聯亞聯鈞、啟碁、中磊、智易、正文等相關供應鏈。

在功率放大器（PA）族群部分，法人認為，雖然第3季iPhone備貨動能強勁，但中國大陸安卓手機需求保守，預期台灣供應鏈營收下調幅度較大；至於Skyworks iPhone新機RFFE市占由高通及Qorvo瓜分，預料全新及穩懋為此一變化的受惠者。

大型本國投顧分析，博通、思科、Lumentum等大廠評估今年下半年電信商需求近落底，訂單逐漸回升，而Verizon、AT&T、T-Mobile及Comcast等電信則稱，將加強固網寬頻與FWA業務，美國政府提供平價連接計畫（ACP）將於第2季逐漸終止影響有限，將協助客戶轉移至合適方案；Ericsson及Nokia表示，印度自去年第2季對RAN投資達高峰後至今已經正常化。

在AI相關產品方面，Arista表示，今年第2季已經連接數千個GPU，並維持2025年連接10萬個，及AI相關收入達7.5億美元目標；Cisco持續看好2025財年的10億美元AI訂單，主要為乙太網路及光通訊產品所組成；Lumentum與Coherent一致看好明年1.6T相關產品營收顯著成長，並提及InP將為關鍵材料及VCSEL與EML供給仍需改善的觀點。

整體而言，法人整理各AI相關廠商釋出的訊息為：AI需求維持強勁，800G交換器於2025年成為主流，1.6T光收發模組產品將於2025年開始增量。

法人指出，在資料中心交換器供應鏈中，智邦為首選，材料則看好聯亞InP需求增加，至於聯鈞將受惠Lumentum與Coherent的VCSEL及EML短缺。

AI 聯亞 聯鈞

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