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映泰8月每股淨損0.09元
板卡廠映泰（2399）昨（20）日公布8月稅後淨損1,533萬元，8月每股稅後淨損0.09元，第2季稅後純益879萬元，季減72.7%，年減52.7%；第2季每股純益（EPS）為0.05元，第1季純益為0.19元，去年同期為0.1元。
映泰昨天股價上漲0.55元，收31.8元，成交量超過14萬張。該公司股價自這一波低點約21.6元起漲以來，短線漲幅超過四成。
映泰是二線板卡廠，投資元澄、先發電光，近期元澄、先發電光同時獲超微（AMD）相中，看好其矽光子技術發展，讓映泰也成為矽光子概念股。
映泰主要產品包括電腦主機板、顯示卡、固態硬碟、動態隨機記憶體、智慧運算應用與充電樁控制板等綠色能源解決方案。
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