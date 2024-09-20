大量8月EPS 0.22元

大量（3167）昨（20）日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公告今年8月自結數，歸屬母公司業主淨利1,900萬元，每股純益0.22元。

大量2023年8月歸屬母公司業主淨利不足100萬元、每股純益不足0.01元。受惠AI伺服器及周邊需求攀升，AOI機台接單動能強勁，今年營運轉強，8月營收2.26億元，月增3.55%，年增114.73%；累計今年前八月營收13.33億元，年增90.61%。

大量近期股價表現強勢，股價連六漲，昨日股價衝上漲停9.91%，上漲10.5元，收116.5元。大量積極擴展東南亞銷售市場，強化供應鏈關係及提升議價能力，以取得較低的原料成本，加強生產管理及製程技術改良，提升生產效率。