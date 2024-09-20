光聖發債 籌資10億元

光通訊廠光聖（6442）因應未來整體發展需求，董事會昨（20）日決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，這是光聖首度發債，發行總金額上限為10億元，發行期間三年。

光聖公告，此次發行無擔保轉換公司債，暫定依票面金額之100%至103%發行，票面利率為0%，主要用途為償還銀行借款與充實營運資金。

光聖2019年時因應美中貿易戰升溫，部分光主動元件產線由寧波移轉到菲律賓，考量分散供應鏈及降低地緣政治風險影響，今年規劃在菲律賓再建新廠，將台灣、中國大陸寧波部分產品遷移到菲律賓生產，隨著美系資料中心客戶需求強勁，光聖未來會持續擴充菲律賓與擴大非中產能。

光聖受惠美系資料中心客戶持續建置算力，光被動元件產品出貨暢旺，部分訂單能見度甚至看到第4季。法人看好，光聖第3季獲利將再改寫第2季的新高紀錄，下半年營運持穩上半年，全年營收、獲利將創高，明年看升。