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上奇Q3業績估增逾兩成

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

資訊服務商上奇（6123）第3季受惠雲端服務事業營收持續向上，專案認列高峰期到，加上子公司Senco-Masslink企業用戶業務動能強勁，法人估第3季營收將季增兩成起跳，整體下半年營運也會優於上半年。

至於第4季，法人認為，雖然上奇雲端服務事業營收將持續提升，但專案認列高峰為第3季，預期第4季企業用戶服務營收估將下滑，今年單季營收高峰會落在第3季。

上奇上半年累計稅後純益1.08億元，年減17.3%，每股純益1.74元。上奇過去三年積極轉型，擴大經常性收入占比，獲利也有所改善，法人看好，雖然今年因子公司掛牌，導致營業費用增加，但全年獲利仍可望優於去年。

從兩大事業來看，上奇總經理魏茂發日前表示，下半年雲端服務事業經常性收入動能均相當強勁，新跨入的日本市場表現也漸入佳境。智慧列印事業方面，企業投資需求仍存在，上奇參加國際印刷展Drupa後，感受到客戶明顯加快評估採用設備的腳步，產業成長方向不變。

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