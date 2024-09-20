「黑悟空」熱銷 板卡廠進補

中國大陸快科技引述國外數據分析公司VG Insights資料指出，「黑神話悟空」上市滿月，在遊戲平台Steam的銷量達2,000萬份，遊戲總收入超過9.61億美元。遊戲高規格甚至帶動換機潮，板卡廠微星（2377）、技嘉、華碩與華擎等業者也同樂。

除了Stream外，「黑神話悟空」還在WeGame、PlayStation、Epic等平台上架。該機構預測遊戲全年銷量有望達3,000萬到4,000萬份，預估收入將達到人民幣100億到140億元。

微星認為，遊戲大作有機會帶動顯示卡銷售量，主機板、顯示卡、筆電與顯示器等產品今年的需求強勁。也看好AI PC，不論是英特爾、超微、高通或是微軟等軟硬體平台，微星都有最新機種，並且符合微軟的規範。