聽新聞
0:00 / 0:00

「黑悟空」熱銷 板卡廠進補

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

中國大陸快科技引述國外數據分析公司VG Insights資料指出，「黑神話悟空」上市滿月，在遊戲平台Steam的銷量達2,000萬份，遊戲總收入超過9.61億美元。遊戲高規格甚至帶動換機潮，板卡廠微星（2377）、技嘉、華碩與華擎等業者也同樂。

除了Stream外，「黑神話悟空」還在WeGame、PlayStation、Epic等平台上架。該機構預測遊戲全年銷量有望達3,000萬到4,000萬份，預估收入將達到人民幣100億到140億元。

微星認為，遊戲大作有機會帶動顯示卡銷售量，主機板、顯示卡、筆電與顯示器等產品今年的需求強勁。也看好AI PC，不論是英特爾、超微、高通或是微軟等軟硬體平台，微星都有最新機種，並且符合微軟的規範。

延伸閱讀

大世科 找微軟開發機器人

「黑神話悟空」傳遭情治單位鎖定 調查局澄清：報導有誤

【重磅快評】黑悟空、三摺手機 台積電

《黑神話：悟空》爆紅 台廠也受惠！背後靠的是「最爛商業模式」？

相關新聞

力智全年業績看增20%

電源管理IC廠力智（6719）今年前八月業績增逾二成，法人預期公司本季營收表現將增長，今年整體業績增長幅度，落在15％至...

貿聯客戶追單 添利多

美國Fed降息2碼，減輕消費者車貸負擔，有利刺激特斯拉電動車的銷售量，貿聯-KY（3665）是特斯拉電源管理線束主力供應...

三資歸隊概念 熱炒

台股多頭重掌發球權，指數收復22,100點關卡。隨外資買盤回籠，配合投信作帳、自營商追捧，群創（3481）、長榮航、中信...

台特化上櫃首日漲79%

台特化（4772）昨（20）日以承銷價每股110元掛牌上櫃，收在197元價位，單日勁揚79.1%，開啟蜜月行情。台特化董...

研華擴大星國據點

工業電腦廠研華（2395）昨（20）日宣布擴大新加坡營運據點，強化亞太區域布局，因應半導體及高科技相關領域日益成長的需求...

邑錡 OBM 雲端新品將出貨

縮時相機大廠邑錡（7402）自有品牌OBM雲端新品因應客戶追加功能，調整App使用體驗，延後至第4季出貨，加上ODM訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。