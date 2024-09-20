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Meta 智慧眼鏡鏈 搶新商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

Meta與太陽眼鏡大廠雷朋母公司EssilorLuxottica簽訂長期協議，全力發展智慧眼鏡市場。業界傳出，兩大廠合作的新一代智慧眼鏡將會導入高通AR／XR平台，屆時將導入台積電3奈米製程，有利於京元電（2449）、日月光投控及矽格等封測廠營運大進補。

Meta宣布與EssilorLuxottica簽訂長期協議，以智慧眼鏡市場為長期發展目標，業界指出，Meta與EssilorLuxottica合作新產品預計有機會在明年問世，採用高通AR／XR的全新平台，有望導入除了撥打電話、聽音樂等功能之外，更可望加入3D攝影功能。

據了解，智慧眼鏡市場在Google開出第一槍後，便陸續引發其他大廠跟進，目前高通在智慧眼鏡平台市場布局相當積極，除了與Meta合作之外，更與三星、Google等大廠組成合作夥伴關係，未來將會導入具備空間運算功能，與手機平台相互串連及運算，有望帶起新一波消費型產品的新商機。

供應鏈說明，高通新一代的AR／XR平台預計將可望採用台積電3奈米製程，量產時間可能將落在明年，與此同時京元電、日月光投控及矽格等封測大廠訂單動能將可望因此進補。

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