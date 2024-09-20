邑錡 OBM 雲端新品將出貨

縮時相機大廠邑錡（7402）自有品牌OBM雲端新品因應客戶追加功能，調整App使用體驗，延後至第4季出貨，加上ODM訂單穩定，並積極開發新案中，外界預期第4季營運將攀全年高峰，全年力拚營收較去年增長。

邑錡今年以來因新品出貨延滯等因素，營運表現不如預期，今年前八月營收3.57億元，年減9.1%。今年第2季稅後純益2,214萬元，季增48%，為四季來最佳，年減2.4%，每股純益0.63元。累計今年上半年稅後淨利3,702萬元，年增61%，每股純益1.05元。第2季業外匯兌收益523萬元，累計上半年業外匯兌收益1,971萬元。

邑錡表示，採自用晶片設計的雲端OBM新品4月送樣後，因應客戶要求追加新功能，加上配合雲端軟體服務優化，因此新品出貨略有延滯，預計最快第4季有望出貨。

創新ODM業務方面，除了原有美國教育智慧裝置、微光航海影像裝置與警用熱影像裝置持續穩定出貨，美國新客戶軍工瞄準鏡也已量產，團隊持續投入無人機載具與雙光相機的研發，並積極布建軍工產業完整生態圈，已與美國軍工供應商簽定代理合約，將美國微光夜視鏡導入台灣軍用市場。