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研華擴大星國據點

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
研華擴大新加坡據點
研華擴大新加坡據點

工業電腦廠研華（2395）昨（20）日宣布擴大新加坡營運據點，強化亞太區域布局，因應半導體及高科技相關領域日益成長的需求，也將支援研華的客製化組裝服務（CTOS），成為研華亞太業務發展中心，全面推動AIoT產業發展。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示，研華新加坡據點自1995年成立以來，成為亞太地區的樞紐，促成研華建立馬來西亞、泰國、印尼和越南等地區業務單位，此次擴展是研華在新加坡發展近30年的重要里程碑。

展望未來，研華新加坡將發展為亞太業務發展中心，並持續推動AI、策略規劃、品牌、公關及ESG計劃等全面性發展。

研華擴大新加坡營運據點，新辦公室的面積將擴充至現有的兩倍，同時支援研華的客製化組裝服務，強化產業深耕與落地的策略目標。

研華持續透過產學合作，推動在地人才發展，進一步宣布與新加坡理工學院共同啟動第二年的AIoT Innowork計劃，今年將以永續發展、淨零排放及生成式AI為發展重點，學生將使用研華的雲端平台WISE-PaaS開發AIoT解決方案，包括新加坡理工學院校園內的智慧戶外農業，及智能電動車充電停車位監測系統。

研華也與新加坡理工大學的學生團隊共同開發「生成式AI虛擬銷售代理」，透過創新的AI技術，提升銷售和客戶參與，改變客戶互動方式。

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