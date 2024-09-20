台特化上櫃首日漲79%

台特化（4772）昨（20）日以承銷價每股110元掛牌上櫃，收在197元價位，單日勁揚79.1%，開啟蜜月行情。台特化董事長徐秀蘭表示，無水氟化氫（AHF）應用於半導體乾式蝕刻製程，明年首季貢獻營收，產品具備替代進口的功能，讓半導體廠降低對國外供應商依賴。

中美晶是台特化最大股東，徐秀蘭說，台灣的半導體大廠積極協助台特化發展無水氟化氫此類具進口替代功能的產品，扶植本土供應鏈，讓重要原料、零組件本土化。

台特化開發新產品之初，成本較高，半導體大廠也願意以較高價格購買，但仍將逐步降低成本，回饋給客戶。最重要的是，將隨半導體大廠全球布局，跟著赴當地設倉庫。

她期盼，進入資本市場除能引進資金外，能被更多國際客戶看見，吸引更多人才加入公司，未來幾年的成長會隨著半導體產業全球布局成長，也將會服務全世界的半導體公司。

台特化總經理張雄飛指出，台特化生產無水氟化氫，與僑力化工生產的氫氟酸，分別應用於半導體乾式蝕刻製程、一濕式蝕刻製程，兩家公司共同開發新產品，明年還會有重量級的產品推出。

據了解，台特化已建立全球矽乙烷最大產能單一生產線，獨創的超高純度特殊氣體合成純化技術，可同時產出矽乙烷、矽丙烷，而矽丙烷為未來關鍵矽基化合物薄膜材料，已提前在未來更先進製程所需特用氣體領先布局。

隨著半導體大廠加速擴產先進封裝，帶動其他特用化學品需求，化工股三晃近日股價氣勢如虹，昨日飆出第四根漲停，股價衝上2022年5月以來的新高24.25元。永光、中華化兩檔化工股同樣受市場追捧，永光盤中勁揚超過5%，中華化更急拉飆漲停，站上一年新高。