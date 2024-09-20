創惟（6104）第3季營收將有明顯季增，主要來自於重要客戶的新專案的量產發酵，加上AI PC的推出，PC市場有一些回溫；iPhone 15系列開始更換為 Type-C，相關的周邊需求強勁，挹注創惟營運。

今年第3季營收優於第2季，第4季營收至少與第3季持平，客戶產品量產的生命周期會維持一段時間，創惟明年營收可樂觀看待。2025年成長動能包含PC的出貨量成長、消費性電子需求成長，營益率跟營收成正比。創惟現在有推出USB4的Re-driver、Control l e r ，目前客戶還在驗證中，預計明年上半年進入量產。

權證發行商建議，看好創惟後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的商品入手。（群益金鼎證券提供、記者廖賢龍整理）

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