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三資歸隊概念 熱炒
台股多頭重掌發球權，指數收復22,100點關卡。隨外資買盤回籠，配合投信作帳、自營商追捧，群創（3481）、長榮航、中信金、長榮等「三資歸隊概念股」，將力扛多頭大旗，躍居市場目光焦點。
台新投顧副總黃文清表示，在外資方面，從聯準會（Fed）宣布降息後，外資對台股已轉賣為買、呈現連二買，預期台股在多方氣氛濃厚下，後續仍有高點。
第二則是投信的作帳行情。由於時序已進入9月下旬，第3季普偏是法人衝刺下年度績效的開始，以往第3季在旺季加持下、股市上漲機率高，因此投信買單也接續進場擇優布局。
第三個內資則是自營商的資金追棒。在淺碟型台股中，自營商是股市獵鷹，「消息靈敏、動作迅速」是操盤特色，「追漲殺跌」則是策略，一旦市場買盤進駐，自營商為拚績效，將會跟進追棒。
第一金投顧董事長陳奕光指出，現階段台股開始增溫、外資買盤回籠，致使市場多頭開始集結，加上投信作帳、自營商追捧的利多預期，台股短線應仍有表現機會，尤以「三資歸隊」族群最受矚目。
挑選近五個交易日，外資、投信、自營商等三大法人資金加碼，且股價強勢表態的個股，包括：群創、長榮航、中信金、友達、長榮、南亞、台化、中華電、寶成、華南金、遠東新、緯創、中鴻、元太、台燿、和碩、華碩、微星等。
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