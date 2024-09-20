貿聯客戶追單 添利多

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

美國Fed降息2碼，減輕消費者車貸負擔，有利刺激特斯拉電動車的銷售量，貿聯-KY（3665）是特斯拉電源管理線束主力供應商，隨著電動車銷售有望回溫，加上發展AI伺服器的連接線，以及研發矽光子等先進產品等，高速運算、半導體、工業與電器等部門的業績持續成長。

外電報導指出，降息能夠顯著改善特斯拉的資金流動性和未來的盈利預期，也促進消費者的購買信心。市場專家預測，隨著供應鏈的恢復和利率的降低，更多消費者考慮購車，對特斯拉尤為重要。貿聯指出，因汽車產業持續處於低迷，車用部門的業務有壓力，但看好汽車產業已經逐漸築底。

貿聯總經理鄧劍華表示，受惠北美雲端服務供應商（CSP）客戶的資料中心建設需求持續強勁，下半年整體營運逐季成長，目前客戶積極追單，動能可望延續到明年。

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