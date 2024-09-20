力智全年業績看增20%

電源管理IC廠力智（6719）今年前八月業績增逾二成，法人預期公司本季營收表現將增長，今年整體業績增長幅度，落在15％至20％之間。

力智為國內少數同時具備電源管理IC與分離式功率元件產品與技術的業者，去年終端市場需求下滑、客戶調整庫存影響，業績大減五成，今年回溫，累計前八月合併營收為24.25億元，年增22.7％，上半年每股純益為2.47元。

連兩季業績升溫後，法人指出，力智本季營收表現還有提升機會，可能成為今年營運高峰，不但超越上季的9.21億元水準，也將站上近七季高點。

以上半年的營收結構來看，運算應用占力智超過六成業績比重，為最大占比應用，而目前其工業應用產品線的業績比重有些增加，伺服器應用需求也不錯，惟目前PC市場的整體需求並不算特別暢旺，各業者推出AI PC的換機效應，仍待後續發酵。

力智表示，將積極開拓工業與車用規格新應用平台及新客戶，並提升在現有頂級客戶的滲透率。