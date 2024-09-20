躋身矽光子概念股 映泰飆上逾3年高、短線大漲逾6成

映泰（2399）投資元澄、先發電光布局矽光子領域，分別持股11.33%、9.95%，挾著矽光子題材，近期股價急漲，由9月9日的盤中低點20.6元起算，20日一度衝上漲停34.35元，短線漲幅達66.84%，寫下2021年4月以來的新高價，不過，盤中打開漲停，漲幅出現收斂。

映泰主要產品包括電腦主機板、顯卡、固態硬碟、DRAM、智慧運算應用與充電樁控制板等綠色能源解決方案；透過投資元澄、先發電光布局矽光子領域，元澄、先發電光同時成為超微（AMD）「矽光子戰隊」合作夥伴，攜手發展次世代矽光子技術。

映泰透過元澄、先發電光躋身矽光子概念股，成為超微來台找矽光子夥伴的大贏家；映泰董事長王明義先前曾指出，將以布局多年的工業電腦（IPC）切入邊緣AI，產品已經準備好了，要搭載各家平台方案，後續還有其他晶片平台加入，目標是成為邊緣AI解決方案提供者。

映泰近期股價急漲，從9月9日盤中低點20.6元起算，20日一度衝上漲停34.35元，9個交易日急漲66.74%，即使映泰盤中打中漲幅，漲幅仍超過半根停板，短線漲幅也近6成。