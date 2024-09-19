十銓、創見推新品 衝業績

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組廠十銓（4967）、創見衝刺營運各自出招。十銓昨（19）日宣布，與美國攝影器材通路龍頭「B&H PHOTO」攜手合作，搶占美國創作者市場；創見則發表全新工業級PCIe M.2 22110固態硬碟，積極布局嵌入式工業儲存應用。

十銓表示，該公司經營美國市場多年有成，伴隨創作者時代崛起，已於2020年推出創作者品牌「T-CREATE」。

十銓指出，這次與B&H PHOTO攜手合作，首波以專為電影創作者而生的T-CREATE系列開始，包含CinemaPr P31行動外接式固態硬碟及DRAM、固態硬碟（SSD）產品線作為搶攻市場戰力，透過與B&H Photo Video緊密合作，在美國影像創作市場更往下扎根、擴大滲透率。

創見則強化工業儲存應用領域量能，推出最新工業級PCIe M.2 22110固態硬碟MTE730P。據悉，該產品以斷電保護（PLP）技術為核心，針對高可靠性儲存需求進行設計，容量高達4TB，同時具備PCIe Gen 4高速傳輸與優異穩定性，滿足高端工業控制、刀鋒型伺服器、數據中心與邊緣運算等現代化儲存應用。

十銓 固態硬碟 美國

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